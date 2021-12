Comune di Isnello. Bando “Servizio civile universale” 2022

È aperto il nuovo Bando per il Servizio Civile Universale. Il Comune di Isnello partecipa con 4 progetti, tutti diversi ma dall’importante rilevanza e utilità sociale, per un totale di 12 posti.

I progetti elaborati dall’Ente Tecno Staff sono i seguenti:

1) SI PUO’ FARE! – cod. PTCSU0028421014216NMTX

Animazione culturale per minori – Posti disponibili n. 2 (di cui 1 per giovani con minori opportunità)

2) BORGHI PREZIOSI – cod. PTCSU0018921014230MNTX

Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali – Posti disponibili n. 5 (di cui 1 per giovani con minori opportunità)

3) InFormare – cod. PTCSU0028421014229NMTX

Sportelli informa… – Posti disponibili n. 2 (di cui 1 per giovani con minori opportunità)

4) RigenerAzione – cod. PTCSU0028421014228NMTX

Riqualificazione urbana – Posti disponibili n. 3 (di cui 1 per giovani con minori opportunità)

Il Comune di Isnello, per la prima volta, si presenta come ente accreditato presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Universale del Governo Italiano, offrendo un ventaglio completo di offerte che rispondono all’obiettivo di proseguire il potenziamento dell’offerta turistica e culturale del nostro Comune, già intrapreso e portato avanti da questa Amministrazione, al fine di migliorare i servizi turistici di accoglienza, ospitalità e ricettività. Oltre a rappresentare validi strumenti di partecipazione attiva e impegno democratico, questi progetti di Servizio Civile costituiscono anche un importante sostegno al reddito giovanile. Tutta la nostra Comunità può così sentirsi partecipe di un complessivo percorso di crescita civica e sviluppo economico oltre che culturale, sociale e territoriale.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda OnLine (DOL) all’indirizzo https: //domandaonline.serviziocivile.it dai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti dotati di SPID di livello 2 (le cui credenziali possono essere richieste a uno degli enti certificatori accreditati dal Governo, seguendo una semplice procedura d’iscrizione ed effettuando degli specifici passaggi per verificare la propria identità digitale).

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Gli interessati posso consultare il bando sul sito istituzionale del Comune di Isnello e su quello dell’Ente titolare Tecno Staff www.tecno-staff.it.