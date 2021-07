Comunicazioni del sindaco in merito alla festa di Sant’Anna

Come ormai è a conoscenza di tutti anche quest’anno come nel 2020 le processioni non sono state autorizzate dalla Conferenza Episcopale Siciliana.

Tutto ciò ha imposto alla nostra comunità di organizzare in modo diverso i festeggiamenti della Santa Patrona. Non si farà la processione, non si effettuerà la Novena, non si potrà effettuare il Corteo delle Chiavi come tradizionalmente l’abbiamo vissuto.

L’apertura del Sacro Teschio avverrà Domenica 25 alle 10:30. Si effettuerà una diretta Facebook dalla pagina del Comune per permettere a tutti i fedeli di seguire questo suggestivo momento religioso. Giorno 26 il Teschio sarà esposto presso la Chiesa Madre e il 27 pomeriggio rientrerà al Castello. I fedeli potranno fare visita alla Sacra Reliquia il 27 pomeriggio nell’atrio del Castello. Il 27 sera si terrà la solenne benedizione con l’affacciarsi del Sacro Teschio dal balcone. Tutti sappiamo che quello è un momento importante per la comunità di Castelbuono perché ci raccogliamo ai piedi del Castello per dare il dovuto omaggio alla nostra Patrona. Considerato che la pandemia non è ancora finita, in Sicilia ci sono allarmanti segnali di ripresa dei contagi, nel ruolo di Autorità sanitaria Locale il Sindaco ha emanato una ordinanza, la n.102 del 19.07.2021, che impone a tutti coloro che vogliono partecipare alla benedizione di accedere in P.zza Castello indossando la mascherina o altro dispositivo di sicurezza igienico sanitaria, mantenendo l’adeguata distanza interpersonale, non scambiarsi né abbracci né saluti che prevedano contatto personale. Per l’occasione i varchi di P.zza Castello saranno presidiati dalle Forze dell’Ordine.

Il Sindaco sottolinea che il rispetto di questi accorgimenti sono fondamentali se vogliamo evitare il diffondersi del covid-19. Invita anche nel proseguo della vita sociale e culturale della nostra comunità ad avere il massimo rispetto delle prescrizioni sanitarie. Stiamo garantendo con le dovute cautele le attività culturali che tradizionalmente si svolgono a Castelbuono. Per riuscire in tutto ciò è necessaria la collaborazione di ognuno di noi.

Il sindaco

F.to Mario Cicero