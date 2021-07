Conclusa con successo la prima edizione dei “Castel Games”

Si è conclusa pomeriggio 21 Luglio la prima edizione dei “Castel Games”, le mini olimpiadi organizziate dal Comitato Scienze Motorie di Castelbuono (vi invitiamo a supportaci seguendoci sui social) insieme al Gruppo Atletico del noto e storico Giro Podistico.

I bambini hanno accolto bene l’iniziativa, in cui si sono sottoposti a gare di calcio, tennis, ciclismo, atletica leggera (corse, salti ecc…).

È stata una soddisfazione vedere i bambini castelbuonesi divertirsi anche e soprattutto in discipline poco note: il loro entusiasmo era il nostro obiettivo, così come quello di proporre molti sport. Vi invitiamo a seguirci per restare aggiornati su altre iniziative e soprattutto per vedere alcuni scatti che verranno pubblicati domani.



Un ringraziamento al Comune di Castelbuono per il sostegno e all’associazione Kairos per aver collaborato sia per la messa a disposizione della struttura sia per incluso nel nostro progetto i propri ragazzi del centro estivo.



Ringraziamo gli sponsor: Caffe Greta Mandala per l’acquisto delle medaglie; Biscotti Tumminello per la pausa merenda pomeridiana; Sesto senso per messo in palio il premio del sorteggio.



Un ringraziamento caloroso anche all’associazione 3 Emme, alla scuola di danza di Alex Chiaramonte, alla Dott.ssa Mendola, Biologa nutrizionista, alla cooperativa Fattoria del sorriso, alla cooperativa Aquilone per la collaborazione e alla dottoressa nutrizionista Serena Mendola per aver spiegato ai bambini i principi di una corretta alimentazione.



Infine complimenti ancora a tutti i bambini e un ringraziamento alle famiglie per la fiducia che ci hanno mostrato.

Comitato scienze motorie Castelbuono