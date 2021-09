Conclusi i lavori di efficientamento energetico presso la scuola materna Pistorio

Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di riqualificazione energetica della Scuola Materna Pistorio di Via N, ed ieri in presenza della Dirigente scolastica Prof.ssa Barberi, del Vice Sindaco Mazzola, dell’Ing. Gesani e del RUP Geom. Lo Re sono stati formalmente consegnati i locali da parte dell’impresa esecutrice.



L’intervento ha previsto l’installazione di cappotto termico esterno, la sostituzione degli infissi esistenti con serramenti in PVC e vetrocamera ad alta efficienza energetica, l’installazione di impianto fotovoltaico, relamping, e l’installazione di pompa di calore ad alta efficienza per la climatizzazione invernale ed estiva, per un importo complessivo di 319.575,50 euro finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nell’ambito del PO FESR 2014/20 – Azione 4.1.1.



“I lavori di efficientamento energetico che hanno interessato la scuola materna- afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Annamaria Mazzola- hanno permesso di restituire un edificio rinnovato.



Il miglioramento e l’efficienza delle nostre scuole rappresenta una delle priorità di questa Amministrazione. Per questo motivo stiamo continuando a lavorare per migliorare la qualità dei nostri plessi scolastici, che passa anche dal loro efficientamento energetico, al fine di favorire non solo un minor consumo di energia, ma anche un maggior comfort per coloro che quotidianamente vivono quegli spazi ed in particolare studenti, docenti e collaboratori.



Ringrazio l’impresa “Emiliana Sud Società Cooperativa” che ha eseguito i lavori, il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Gesani, l’ufficio tecnico comunale, il RUP Geom. Lo Re, la direzione scolastica ed il personale, ed i ragazzi dei Puc per aver lavorato in sinergia al fine di raggiungere l’obiettivo, permettendo altresì l’avvio dell’anno scolastico presso la nuova sede”.