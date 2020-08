Concluso domenica 2 il Divino Festival

Si è concluso domenica 2 agosto il primo festival enologico del 2020 dopo la pandemia: il Divino Festival.

L’intero direttivo dell’organizzazione, capitanato dal campione del mondo dei sommelier Luca Martini, quest’anno ha deciso unanimamente di voler investire nuovamente sul progetto dedicato alla valorizzazione dei vini nazionali ed internazionali, nato 14 anni fa, assumendosene tutti i rischi legati ad una ridotta presenza di partecipanti, dato il periodo di emergenza. La nuova riorganizzazione dell’intera manifestazione, la sistemazione della location scelta per l’occasione da parte dei volontari (Parco delle Rimembranze), l’adozione di tutti i protocolli anticovid e la conseguente riduzione dei posti a disposizione per degustare i vini proposti, non hanno impedito ai tanti amanti ed intenditori del settore enologico di partecipare prendendo tutte le precauzioni possibili.

Le partnership con Unipa per i Vini sperimentali rappresentati dal professore Nicola Francesca, con il consorzio del Brunello di Montalcino storico sostenitore del festival e poi ancora i consorzi Etna Doc, Cerasuolo di Vittoria Docg, Pantelleria Doc e Doc Monreale. Non sono mancate le rappresentanze piemontesi Erbaluce e Barbaresco e per ultimo ma solo per ordine, le strade del Vino della Val di Noto.

Significativi sono stati i contributi di Pasqualino Fiasconaro, Benedetto Citarda e Valentina Vitale ai quali vanno i nostri ringraziamenti per aver guidato insieme a noi alcune degustazioni.

Ad animare le tre serate condotte magicamente dal presentatore, voce storica del salone del gusto Daniele Lucca, si sono esibiti i comici Dario Cassini, Claudio Barta, Gianluca Impastato e la cantante Giovanna D’Angi che apprezzando e supportando il progetto, hanno offerto alla comunità castelbuonese i propri spettacoli.Un ringraziamento particolare al Club Maledetto Toscano per i momenti di meditazione.

Per tale ragione vogliamo ringraziare quanti si sono spesi volontariamente ed attivamente per la riuscita della manifestazione,tutti gli sponsor e le istituzioni che ci hanno accompagnato segno che il lavoro di squadra paga anche quando esistono avverse condizioni indipendenti dalla volontà umana.

Grazie a tutti, al prossimo anno!