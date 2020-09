Confermato il concerto di Oriana Civile in “Canto di una vita qualunque” a Castelbuono. Rinviato il festival

In questi giorni si sarebbe dovuto svolgere in diversi centri delle Madonie, e poi a Palermo, il Madonie folk festival, organizzato da diversi comuni, associazioni musicali e cicloturistiche e Pro Loco del territorio. Alla manifestazione musicale sarebbe stato abbinato un tour da parte di cicloamatori di tutta Italia, lungo il tragitto percorso nel 1953 dagli etnomusicologi Lomax e Carpitella, in vista della istituzione di una ciclovia a loro intitolata. Avrebbero dovuto partecipare sia artisti che ricercatori, ma anche gruppi ed esecutori locali.

Purtroppo, per le misure anti Covid, la rassegna è stata rinviata a primavera. Per adesso avrà luogo solo il concerto di Oriana Civile a Castelbuono, il 6 settembre alle 18 al chiostro di San Francesco.

Tutti gli appassionati di musica popolare sono invitati ad ascoltare questa grande interprete.