“Consapevolezza”. Il videoclip “totally home-made” dei The D-Beer

La band “King of convenience” motiva il suo nome per la “convenienza”, la praticità e così via, che si ha nell’avere una band formata da due soli elementi. In due, essendone capaci, tutto è più semplice.

La coppia Luca Barreca e Serena Leta, in arte “The D-Beer“, rispetta in pieno questa configurazione e va oltre, pubblicando il videoclip del loro primo brano, dal titolo “Consapevolezza“, in cui oltre alle musiche il duo risolve “in casa” anche regia, riprese e montaggio.

Scene ordinarie e straordinarie di coppia, riprese da una prospettiva unica e forzatamente domestica, secondo una normalità del tutto apparente e per certi aspetti sospesa, come questo tempo.

Un’altra performance divertente e intelligente, in stile David Lynch in salsa “Saraceno”, per il duo artisticamente più autosufficiente del web, che stavolta include il giovane Sandro Castiglia nel ruolo di autore dei testi.

Di seguito i credits e i link per approfondire queste e future performance della coppia musicale castelbuonese.

The D-Beer ~ Consapevolezza (Video Ufficiale)

Regia: The D-Beer

Composer and Producer: The D-Beer

Lyrics: Sandro Castiglia

Cover: Superoxtar



Si ringrazia: Marianna Leta, Spike, Leone ascolta “Consapevolezza” su https://open.spotify.com/album/3BehTr…

Segui The D-Beer su: https://www.facebook.com/TheDBeer/https://www.instagram.com/the_d_beer/