Consorzio universitario: “Il futuro nella ricerca”

In questo strano tempo in cui da più parti si invoca il cambiamento dei paradigmi di vita per l’intera umanità, un ruolo per molti versi inedito ha assunto proprio la ricerca scientifica, e non soltanto negli specifici campi della medicina e della farmacologia.

Il Consorzio Universitario della Provincia di Palermo, ente pubblico di ricerca riconosciuto dal MIUR, ha da sempre interpretato la propria missione scientifica non come un impegno fine a sé stesso – pur riconoscendo l’essenziale ruolo della ricerca accademica – ma come indispensabile presupposto per la crescita ambientale ed industriale del territorio su cui opera. E per questo numerosi sono stati i progetti europei nei quali il Consorzio ha voluto essere partner di importanti università italiane e straniere e, soprattutto, di attività produttive “illuminate” che hanno voluto investire nella ricerca scientifica. Ed oggi che è chiaro a tutti che il futuro del pianeta passa attraverso un modo nuovo di relazionarsi all’ambiente, il rapporto tra produzione e scienza deve essere costante e costantemente alimentato.

Con questa consapevolezza, il Consorzio Universitario della Provincia di Palermo è oggi partner del progetto: “OMEGA – Oil matrix extraction from gutted anchovies”, insieme a Mater Soc. Cons. a R.L., COEMI S.r.L., Stat Consulting srl, ISEC srl, Università “Dunarea de Jos” di Galati, Balistreri Girolamo & C. snc, Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, finanziato dalla Unione Europea, PoFESR Sicilia 2014-2020. L’ obiettivo del progetto OMEGA è l’estrazione mediante CO2 Supercritica di Omega-3 dagli scarti della lavorazione delle acciughe in uno stabilimento in Sicilia. A tal fine sarà progettata una nuova linea di trattamento dei sottoprodotti al fine di evitare processi fisici e o meccanici duri e dannosi, che possano inficiare la qualità del prodotto finale.

Per il progetto “Omega” il Consorzio ricerca delle professionalità, cui se ne aggiungeranno altre nel corso dei prossimi mesi. Per tutte le informazioni è sufficiente collegarsi al link:

http://www.consunipa.it/wordpress/avviso-pubblico-conferimento-di-n-1-borsa-di-ricerca-e-n-2-incarichi-di-collaborazione-professionale-nellambito-del-progetto-omega-oil-matrix-extraction-from-gutted-anchov/

Per le altre attività in itinere, comunque, è possibile candidarsi per le “long list”, di professionisti e di aziende, del Consorzio inviando la propria candidatura, fornita di curriculum e referenze, all’indirizzo: consunipa@gmail.com.

