Consulta giovanile a Castelbuono: prossimo incontro il 3 gennaio

Da qualche settimana presso la comunità castelbuonese, l’assessore alle politiche giovanili, Anna Lisa Cusimano, ha convocato due incontri per il rilancio e la riorganizzazione della Consulta Giovanile.

Gli incontri hanno incuriosito e stimolato molti giovani tra i 18 e i 25 anni che sono pronti a scommettere su questo importante organismo per l’amministrazione comunale e per il paese.

Gli incontri che si sono svolti hanno motivato i presenti a porsi delle domande sull’effettiva validità dello statuto e sulla sua possibile modifica, e da subito si è attivato un tavolo tecnico provvisorio che si occuperà delle eventuali modifiche da apportare allo stesso.

“Invito tutti gli under 35 ad essere presenti e propositivi, commenta l’assessore Anna Lisa Cusimano, al prossimo incontro che si terrà venerdì 3 Gennaio 2020, presso l’aula consiliare del Palazzo Municipale alle ore 18,30. Ritengo fondamentale il coinvolgimento diretto dei giovani nei processi decisionali, numerose sono le associazioni presenti nella nostra comunità, invito quindi tutte le associazioni a nominare un rappresentante, che sia un ragazzo o una ragazza con età inferiore a 35 anni per partecipare all’incontro e contribuire alla fase ricostituente degli organi sociali della Consulta Giovanile, attraverso il suo rilancio e il rinnovo delle cariche direttive”.