Consulta Giovanile, “Uniti per Marianna”. Un successo la serata al Campetto Totò Spallino

Una bellissima serata all’insegna della generosità si è svolta ieri al campetto Totò Spallino con una grande presenza di giovani, ma anche di meno giovani, tutti uniti per Marianna Bonomo.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di sfidarsi in tornei di calcetto, tennis, pallavolo e basket, dando vita ad un’intensa partecipazione di cui l’intera Consulta si ritiene soddisfatta.

Il successo di ieri mostra che facendo squadra è possibile costruire importanti momenti di aggregazione per i giovani castelbuonesi.

La somma raccolta è stata di 1200 euro e sarà interamente devoluta alla raccolta fondi per Marianna.

Si ringraziano infine l’associazione Kairos, che con grande generosità ha messo a disposizione la struttura e le attrezzature, e la Forgia del gusto, che ha gentilmente offerto un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.

La Consulta Giovanile di Castelbuono