L’emergenza sanitaria non è riuscita a fermare neanche quest’anno le associazioni “I Niputi du Nannu”, Pro-Loco Bompietro, Consulta Giovanile Bompietro, Consulta Giovanile Castellana Sicula, il c.r.c.s.p., Associazione “Casazza”, Consulta Giovanile Blufi, che in collaborazione con i comuni di: Geraci Siculo, Bompietro, Blufi, Petralia Soprana, Alimena, Castellana Sicula, hanno organizzato il contest fotografico “Le mascherine di… Carnevale”.

Il contest, attraverso la raccolta di immagini fotografiche in maschera e video di un ballo, vuole mantenere viva la tradizione del Carnevale, in un anno particolare in cui non è possibile trascorrere in compagnia il periodo più “bizzarro”, in cui la fanno da padrona il divertimento, l’allegria, i travestimenti e le danze.

Per informazioni sul regolamento su come partecipare potete consultare la pagina Facebook Associazione socio-culturale I niputi du nannu; Pro Loco Bompietro; Consulta Giovanile Bompietro;

Affrettatevi!!! Il contest, scade il 4 febbraio, data entro cui bisogna inviare alle suddette associazioni dei paesi in cui si è residente il materiale, che poi verrà selezionato in base ai like ottenuti sui social e infine giudicato da una giuria che decreterà i primi 3 vincitori.

Le associazioni e consulte ringraziano tutti coloro che vogliono accogliere l’iniziativa e si augurano di poter passare con voi nel 2022, ore di spensieratezza e allegria nell’ormai rinomate sfilate di carri allegorici che caratterizzano le Madonie nel periodo carnevalesco, indossando maschere e non mascherine!!!