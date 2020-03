Contributo di sostegno. Avviso per i cittadini e per gli esercizi commerciali di beni di prima necessità

Come comunicato giorno 30 Marzo 2020, abbiamo ottenuto un contributo straordinario di €73.903,43 per il progetto di sostegno di prima necessità e buoni spesa per quelle famiglie o singole persone che vivono in situazioni di disagio economico-sociale, dovuta alla pandemia da COVID-19, che ha colpito l’intero pianeta.

I nostri uffici dei servizi sociali hanno predisposto e pubblicato sia la delibera che gli avvisi pubblici, per coinvolgere gli esercizi commerciali inerenti l’erogazione dei beni di prima necessità e l’avviso per i cittadini, i quali ritengono di presentare l’istanza, sul sito ufficiale del Comune di Castelbuono www.comune.castelbuono.pa.ite sulla pagina Facebook del Comune di Castelbuono (per maggiori delucidazioni potete trovare i riferimenti nelle note in allegato).

Il Sindaco, inoltre, consapevole che non tutti usufruiscono del collegamento internet o di navigare sui social, invita coloro i quali vengono a conoscenza di questa iniziativa, di farsi portavoce con i familiari, amici e conoscenti.

Inoltre, per agevolare le persone che non hanno possibilità di stampare il modello di richiesta del contributo, il Sindaco comunica che saranno distribuiti i modelli presso le 3 farmacie e la para-farmacia di via Cefalù.

Dopo la compilazione si invita a riconsegnare il modello in busta chiusa alla stessa farmacia. Sarà nostra cura giornalmente, ritirare le buste tramite i Vigili Urbani. Dopo l’accettazione della richiesta, sarà nostra premura consegnare i buoni a domicilio tramite la Protezione Civile Locale.

Si Rinnova l’invito a rimanere in casa per sconfiggere questa pandemia e di uscire soltanto per le emergenze.