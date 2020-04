Convocazione conferenza telematica tra i Sindaci dell’Unione dei Comuni Madoniti e dei Comuni SNAI

Oggi 23.04.2020 alle ore 16,00 in collegamento telematico si terrà l’assemblea dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Madoniti e Comuni aderenti alla SNAI.

Questa assemblea evidenzia il Sindaco di Castelbuono è un appuntamento importante e in tal senso ringrazio il Presidente dell’Unione e la Giunta per questa iniziativa .

E’ evidente, che lo status di questa pandemia non si risolverà a breve e ci impone un cambiamento radicale nell’organizzazione delle nostre attività istituzionali perciò ben venga, iniziare a intraprendere nuovi metodi di lavoro che ci permettano di non bloccare l’attività amministrativa dei nostri Enti.

L’Ordine del giorno, prevede l’esame di argomenti fondamentali per l’attività dell’Unione e per la vita socio-economico del nostro territorio. Gli argomenti sono:

1) emergenza sanitaria Covid-19: situazione sanitaria sociale ed economica e di mobilità nel territorio;

2) comunicazioni e approfondimenti inerenti il documento inviato al Ministro Provenzano;

3) art.5 comma 2 della proposta di legge di stabilità regionale 2020/2022: determinazioni.

4) Proposte e indicazioni per la predisposizione del Bilancio dell’Unione;

5) varie ed eventuali.

Il Sindaco Mario Cicero sottolinea, il suo compiacimento anche alla luce del fatto che il 14.04.2020 n. prot 6915, aveva inviato una nota al Presidente Macaluso in cui chiedeva la convocazione della Conferenza dei Sindaci (vedi nota allegata).