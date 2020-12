Coop Girasole. “Un panettone per rendere più dolce il Natale”

Anche quest’anno i fratelli Fiasconaro in occasione del Natale hanno donato un panettone ai lavoratori della raccolta differenziata mostrando il loro affetto e la loro vicinanza in questo periodo di emergenza. Desideriamo ringraziare i fratelli Fiasconaro e tutto lo staff. Con l’augurio che il 2021 porti via ogni male per lasciare posto alla salute e alla serenità!

Tanti auguri di buone feste dalla Cooperativa girasole.