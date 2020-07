Coppa Madonie. “Record di iscrizioni per la seconda Edizione”

L’ Accademia Basse Madonie per il secondo anno consecutivo ha patrocinato ed organizzato insieme al Comune di Castelbuono la Coppa Madonie, torneo Regionale Giovanile.

Nonostante il difficile periodo appena lasciato alle spalle, oltre 50 squadre hanno invaso il territorio Madonita, provenienti da quasi tutte le Province Siciliane.

Molte le strutture sportive utilizzate per l’occasione, da Termini Imerese a Castelbuono che sarà l’epicentro dell’evento.

Saranno presenti per la manifestazione diverse autorità politiche e sportive del territorio.

Non indifferente anche la mole di attività ricettive interessate.

Le dichiarazioni del Presidente dell’Accademia: “ Non posso che esprimere grande soddisfazione per il successo di questa manifestazione, era una scommessa dopo il lungo periodo che ci aveva messo in ginocchio, ma dovevamo tutto ciò ai nostri bambini ed al nostro territorio che potrà tornare a respirare anche per il tramite di queste attività! Tutte le procedure previste saranno rispettate per il buon andamento della medesima e per la sicurezza di tutti i partecipanti! Stiamo già lavorando alla terza edizione dove proveremo ad appoggiarci a professionisti del settore di caratura nazionale ed Europea che ci hanno contattato per un progetto “Turismo e sport di strada”, peraltro tanto cari agli amministratori delle nostre Madonie.”