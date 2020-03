Coronavirus. Bando per l’assunzione di medici all’Ospedale Giglio

La selezione avverrà per soli titoli. Ecco come presentare la domanda

Per far fronte alle necessità derivanti dalla prossima apertura del reparto dedicato ai pazienti Covid-19 l’Istituto Giglio di Cefalù ha indetto una selezione pubblica per soli titoli, finalizzata all’assegnazione di contratti di lavoro con incarico di collaborazione libero professionale con partita IVA o a tempo determinato al fine di fronteggiare emergenza COVID-19

MEDICO SPECIALISTA IN :

Anestesia e Rianimazione

Malattie dell’Apparato Respiratorio

Medicina d’Urgenza

Medicina Interna

Medici Medicina Generale

I Medici in Formazione Specialistica Iscritti All’ultimo Anno dei Relativi Corsi sopra richiesti

La selezione avverrà per soli titoli. La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, a pena esclusione, solo tramite procedura telematica, scaricando gli allegati ed inviando la candidatura attraverso la piattaforma (QUI) predisposta nel sito istituzionale della Fondazione Istituto Giglio.