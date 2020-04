Coronavirus. Due nuovi casi nelle Madonie, ad Alimena e Castellana Sicula

Ci sono due nuovi soggetti positivi al coronavirus sulle Madonie. Si tratta di un cittadino di Alimena e di un cittadino di Castellana Sicula. A confermarlo gli stessi sindaci dei due borghi madoniti: Giuseppe Scrivano per Alimena e Franco Calderaro per Castellana.”Nella qualità di autorità sanitaria locale – dice il sindaco di Alimena – ho il dovere di informare la cittadinanza del primo caso di contagio da covid-19, asintomatico, ad Alimena. Si tratta di una persona già in quarantena, per essere rientrato dal Nord Italia. Mi sono già attivato per mettere in campo tutte le procedure previste dalle normative vigenti. La mia raccomandazione è quella di rimanere a casa ed uscire solo per necessità”.

Anche a Castellana il caso di positività al covid-19 è asintomatico. Lo ha detto lo stesso sindaco Calderaro: “Si tratta, fortunatamente – ha detto il primo cittadino – di una persona già in quarantena per essere rientrato dal nord Italia ed in isolamento solitario. La Coc comunale ha già attivato tutte le procedure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Invito la cittadinanza a continuare le fondamentali prescrizioni di restare a casa, uscire solo per l’indispensabile, igienizzarsi al meglio. Resto ottimista sul comportamento responsabile dei miei concittadini, ma vi chiedo di resistere tutti insieme”.