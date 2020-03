Coronavirus. Il Museo Civico non si ferma

Alla luce dei tempi difficili che si stanno vivendo, e in ottemperanza ai decreti emanati dal Governo, il Museo Civico Castelbuono non rinuncia a lavorare con e per il territorio. Lo farà virtualmente come molti musei e numerose realtà stanno facendo adeguandosi alla nuova situazione. Riportiamo qui di seguito il post sulla Pagina Facebook con cui il Museo condivide l’invito a restare sintonizzati.

Se le nostre porte sono chiuse, i nostri cuori e le nostri menti sono aperte. Abbiamo deciso di raccontare attraverso i Social il Museo Civico e il Castello dei Ventimiglia in questo periodo di emergenza. Oggi ne ha parlato anche il @giornaledisicilia.

Vi invitiamo a restare sintonizzati sui nostri canali social, sono in arrivo chicche raccontate in prima persona dai protagonisti della vita culturale del Museo.

Foto, video, racconti e altre curiosità.