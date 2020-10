Coronavirus, la mappa dei positivi: 1.917 in provincia, più di mille a Palermo

[blogsicilia.it] In provincia di Palermo resta l’allerta per diversi focolai Covid in diversi centri della provincia. Ecco gli ultimi dati sui positivi registratidall’Asp di Palermo.

Nel distretto di Cefalù i positivi sono 27 e sono così divisi: 10 positivi a Campofelice di Roccella, 11 a Lascari e 6 a Cefalù.

Nel distretto di Petralia i positivi sono 3: 1 a Petralia Sottana e 2 a Polizzi Generosa.

Nel distretto di Termini Imerese i positivi sono 89 e sono così divisi: 49 positivi a Montemaggiore Belsito, 19 a Termini Imerese, 3 Aliminusa, 3 a Caccamo, 4 a Cerda, 7 a Trabia, 4 a Sciara.

Nel distretto di Bagheria i positivi sono 130: a Bagheria 81, 13 ad Altavilla Milicia, 16 a Casteldaccia, 15 a Ficarazzi, 5 a Santa Flavia. Nel distretto di Corleone i positivi sono 34: 30 proprio nel paese di Corleone, 1 a Bisacquino, 2 a Giuliana e 1 a Roccamena.

Nel distretto di Lercara Friddi i positivi sono 7 e sono solo a Lercara.

Sotto osservazione il distretto di Partinico dove i positivi sono 170, a Partinico ci sono 51 positivi, 40 sono San Cipirello e 71 a San Giuseppe Jato.

Nel distretto di Carini i positivi sono 72: 5 a Capaci, 37 a Carini, 6 a Cinisi, 2 a Isola delle Femmine, 18 a Terrasini e 4 a Torretta.

Nel distretto di Misilmeri i positivi sono 206: 2 a Baucina, 14 a Cefalà Diana, 2 a Ciminna, 1 a Godrano, 11 a Marineo, 26 a Mezzojuso, 50 a Misilmeri, 100 a Villafrati.

Nel distretto di Palermo i positivi sono 1179; 1130 a Palermo, 4 a Monreale, 3 Altofonte, 12 Belmonte Mezzagno, 25 a Villabate e 5 a Lampedusa.

I comuni che non sono citati nell’elenco sono Covid free