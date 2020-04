Coronavirus. Nuova stretta di Musumeci in Sicilia: limiti alle uscite e alla spesa

[ilsicilia.it – Maurizio Zoppi] Nuova ordinanza da parte del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per le restrizioni sull’Isola dovute all’emergenza del coronavirus. Una ordinanza [consultabile per intero a questo link] che rilancia la chiusura dello Stretto ed essenzialmente la limitazione delle uscite e agli acquisti.

I dispositivi di protezione devono essere obbligatori essenzialmente per i dipendenti degli esercizi commerciali di generi alimentari (anche all’aperto) ma si impone di indossare la mascherina in tutti quei posti in cui è impossibile tenere la distanza almeno di un metro.

Per quanto riguarda la limitazione delle uscite, quelle per gli acquisti essenziali, “ad eccezione di quelle per i farmaci”, sono limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare.

Stop ai rider che effettuano consegne domicilio non soltanto la domenica, ma in generale per i giorni festivi (dunque anche a Pasquetta) e quindi si estende il divieto già previsto per tutti gli esercizi di vendita dei generi alimentari la domenica. Una stretta alla quale fanno eccezione solo le consegne di farmaci e di prodotti editoriali.

Divieto di scampagnate e gite fuori porta e anche di recarsi in parchi e giardini pubblici.

In merito agli sbarchi a Messina da Villa San Giovanni si legge nel nuovo decreto esattamente all’articolo 5: “…Detti spostamenti, dal 10 aprile al 13 aprile, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza.

Il Coordinatore dell’Unità di crisi sanitaria metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP competente territorialmente, provvede a intensificare i controlli sanitari agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune”.