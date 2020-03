Coronavirus. Più di una trentina i denunciati a Castelbuono. In aumento i casi positivi in tutta la provincia

Segnaliamo la notizia pubblicata oggi sul Giornale di Sicilia in un articolo a firma del giornalista Giuseppe Spallino, con un ulteriore aggiornamento sulla situazione a Castelbuono e nella provincia in merito alla diffusione del Coronavirus e alle misure varate dal governo per contenere il contagio.

Sono 31 adesso i castelbuonesi denunciati dai Carabinieri alla Procura di Termini Imerese, più 4 denunciati anche dai Vigili, tutti per essere stati trovati fuori dalla propria abitazione senza un valido motivo.

Aumentano inoltre i positivi al virus nella provincia di Palermo: un terzo caso è stato registrato a Bagheria, un secondo a Termini Imerese e il primo caso a Cinisi. A Castelbuono, come comunicato anche dal Sindaco, non ci sono contagi, e le persone in autoisolamento sono 51.