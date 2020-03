Coronavirus. Raccolta fondi in favore dell’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana

AIUTA L’OSPEDALE DI PETRALIA CONTRO COVID-19

I Sindaci dei comuni di Alimena, Bompetro, Blufi, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa (Distretto Sanitario 35), accogliendo le proposte e le sollecitazioni di diverse associazione del terzo settore delle Madonie -tra le quali l’associazione l’U.S.D.Atletico di Gangi, che tramite il suo presidente, in tal senso, si era rivolta ai Sindaci- intendono promuovere un’iniziativa di raccolta fondi in favore dell’Ospedale Madonna dell’Alto. I fondi saranno destinati all’acquisto di attrezzature mediche di prima necessità, secondo le indicazioni dei medici.

E’ possibile aiutare l’Ospedale di riferimento delle Madonie, effettuando versamenti sul conto corrente intestato al comune di Petralia Sottana, presso la BCC S.Giuseppe delle Madonie

IBAN: IT20G0897643510000000310297

BIC: ICRAITRRR40

Detrazioni del 30% per erogazioni fino a 30.000,00€ per le persone fisiche; piena deducibilità per le imprese.

I Sindaci di:

Comune di Alimena

Comune di Bompietro

Comune di Blufi

Comune di Castellana Sicula

Comune di Gangi

Comune di Geraci Siculo

Comune di Petralia Soprana

Comune di Petralia Sottana

Comune di Polizzi Generosa