Coronavirus. Seconda distribuzione di mascherine a cura della Pro Loco Castelbuono

Altre 500 mascherine, tipo chirurgiche, in aggiunta alle 300 della settimana scorsa, sono state distribuite, oggi 21 aprile, in dono a:

3 cooperative raccolta rifiuti Operatori NU 3 parrocchie Padre Lorenzo Marzullo Collegio di Maria Collegio Castello Convento Cappuccini Protezione Civile Avis Diversi cittadini soprattutto anziani.

Se, inconsapevolmente, abbiamo trascurato qualche realtà di tipo associativo impiegata in prima linea

nell’emergenza, ce ne scusiamo con l’invito a segnalare prontamente tale mancanza al 3896893810. Sarà cura dell’Associazione prenderne nota per la futura distribuzione di maggio.

Per completare il progetto si è in attesa, infatti, della fornitura di ulteriori 700 mascherine.

Tutto l’avanzo di amministrazione dell’Associazione è stato impiegato con lo scopo di contribuire ad una maggiore sicurezza della nostra comunità. Esso è il frutto delle quote sociali dei soci e delle attività attuate nell’accoglienza turistica nel 2019.

Occorre ribadire, comunque, che esse non sono da considerare presidi medici, mirano ad assicurare una maggiore protezione ma non dispongono di filtri che possano garantire il blocco del virus. Meglio che niente, comunque, visto il perdurare della loro mancanza a Castelbuono (malgrado l’encomiabile opera delle nostre “sartine”), necessarie per difendersi dai cosiddetti “droplets”, ossia le goccioline di saliva che possano veicolare il virus, costituendone il principale veicolo di trasmissione del contagio. Riteniamo, comunque, per quanto detto, come il loro utilizzo migliori il livello della sicurezza collettiva.

Con l’auspicio che tutta la popolazione, quanto prima, possa essere dotata di questo importante presidio al pari di tante altre comunità le cui istituzioni pubbliche hanno già operato in detta direzione (Isnello docet) vogliamo augurarci che…..

ANDRA’ TUTTO BENE ma per il momento …..noi # continuiamo a restare a casa