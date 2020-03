Coronavirus. “Svolta Popolare per Castelbuono” chiede la sospensione di tutti i tributi comunali

La ricaduta che la grave pandemia di Covid19 sta provocando all’economia di Castelbuono è molto preoccupante.

Il commercio cittadino e il lavoro autonomo sono attualmente fermi, e le misure urgenti per il contenimento dell’infezione dureranno ancora , mettendo a dura prova le imprese e le famiglie che devono far fronte a spese vitali e scadenze. Consigliamo, all’amministrazione comunale di Castelbuono di fare la sua parte, di sospendere i pagamenti della tari, utenze idriche ed altro.

Occorrono misure urgenti ed opportune per dare coraggio ed andare incontro alle difficoltà finanziarie che commercianti, artigiani, imprenditori e liberi professionisti stanno drammaticamente registrando in questo periodo. Oltre ai rischi sanitari, infatti, il Corona Virus e i suoi effetti, rischiano seriamente di mettere in ginocchio la già fragile economia del nostro paese, esponendo così tantissime famiglie a preoccupazioni e disagi senza precedenti.