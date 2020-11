Coronavirus. Tre positivi ufficializzati dai tamponi molecolari dell’ASP

[Dal profilo Facebook del Comune di Castelbuono] Abbiamo appena ricevuto la comunicazione ufficiale [ndr: ieri sera, 9 novembre 2020] che alleghiamo (chiaramente oscurando i nomi dei soggetti indicati) per quanto riguarda i primi risultati dei tamponi molecolari effettuati la scorsa settimana.

Al momento, nel nostro territorio, sono risultate TRE PERSONE POSITIVE. Si tratta di una famiglia già da diversi giorni in isolamento, che ha provveduto ad avvisare tutti i contatti avuti oltre ai familiari e i colleghi di lavoro. Ribadiamo che tutte le comunicazioni ufficiali che arrivano, vengono pubblicate o comunicate in tempi brevissimi tramite i nostri mezzi di comunicazione. Stiamo costantemente monitorando tutti i soggetti possibilmente positivi e ricostruendo minuziosamente la catena di eventuali contagi, per poter intervenire con tempestività con l’esecuzione dei tamponi rinofaringei su tutti coloro che hanno avuto contatti con gli stessi.

Ad oggi, gran parte dei tamponi eseguiti sui contatti sono stati tutti negativi e di altri soggetti si attende esito del molecolare ASP. In un momento così difficile per tutti dobbiamo mantenere la calma e la lucidità, al fine di adottare ogni necessario ed opportuno provvedimento. Esprimiamo la nostra vicinanza e la piena solidarietà alla famiglia e a tutti i cittadini che attendono gli esiti in arrivo nei prossimi giorni. Invitiamo tutti a rispettare in modo rigoroso, con senso di responsabilità, le semplici regole comportamentali che possono salvare la nostra vita e quella dei nostri cari.