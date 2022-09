Costituente: “La questione etica continua ad essere la grande assente nella politica.”

A Castelbuono stiamo assistendo a dei posizionamenti apparentemente incomprensibili. Il Sindaco Cicero sale sul palco con il candidato alle Regionali Mauro Pantò per fare gli onori di casa ad una persona rispettabilissima ma inserita in una lista creata dall’ex governatore Cuffaro che, dopo aver scontato una condanna a sette anni per favoreggiamento alla mafia, è tornato a fare politica rilanciando la Democrazia cristiana.

La questione etica continua ad essere la grande assente nella politica.

In compenso forse si può guardare sotto una nuova luce il mistero apparente del perché della terza lista a Castelbuono.

I debiti in denaro possono essere condonati, quelli politici si pagano.

