Costituzione della Consulta Giovanile. Appuntamento il 30 luglio alle 18.00 presso il Chiostro di San Francesco

Si ricorda che oggi alle ore 18 presso il Chiostro di San Francesco si terrà la prima assemblea ufficiale della Consulta Giovanile di Castelbuono.

L’assemblea della Consulta Giovanile, costituita dai giovani dai 16 ai 35 anni che hanno deciso di iscriversi, è chiamata in primo luogo a eleggere il consiglio direttivo. All’interno di esso, come da statuto, saranno indicate le figure di presidente, vicepresidente e segretario.

Con la giornata di oggi si conclude pertanto il lavoro del comitato costituente che negli ultimi mesi si è adoperato per la riorganizzazione della Consulta Giovanile e la costituzione di una nuova assemblea, in collaborazione con l’assessore alle politiche giovanili Anna Lisa Cusimano.

Di seguito il programma dell’assemblea.