Covid-19. Nuova ordinanza comunale per il contenimento della diffusione del virus

Il Sindaco, nel ruolo di Autorità Sanitaria Locale, ha emanato l’Ordinanza n.2 del 05.01.2021, con cui ordina una serie di misure e comportamenti da tenere, volti al contenimento per la diffusione del virus Covid-19.

In questi giorni, infatti, si è appreso dagli organi di stampa nazionale e regionale che i casi di contagio sono aumentati , a seguito delle veglie funebri, delle feste in famiglia o altre cause di assembramenti (ultime festività), dovuti da atteggiamenti superficiali da parte di alcuni cittadini che non hanno rispettato le misure di contenimento.

Per tale regione il Sindaco ha emanato detta ordinanza che si allega in copia.