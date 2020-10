Covid19, i dati dei contagi nel Palermitano, sono 895 solo nel capoluogo. Castelbuono si conferma covid-free

[blogsicilia.it] Il report è aggiornato al 9 ottobre: i risultati dei tamponi positivi o dubbi vengono comunicati, per competenza, al dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Palermo, che in questi giorni è impegnato in un super lavoro.

La provincia è divisa per distretti sanitari. Uno dei più grossi è ovviamente quello del capoluogo, che al momento conta 891 positivi: 847 a Palermo, 29 a Villabate, 8 ad Altofonte e 7 a Monreale.

Nel distretto di Bagheria ci sono 65 positivi a Bagheria, 16 a Casteldaccia, 15 a Ficarazzi, 13 ad Altavilla Milicia e uno Santa Flavia.

Uno dei più popolosi è il distretto di Partinico che conta 65 positivi a San Giuseppe Jato, 41 proprio a Partinico, 39 a San Cipirello, 5 a Camporeale, 3 a Montelepre, due a Borgetto e uno a Balestrate, Giardinello e Trappeto.

Il distretto di Misilmeri conta 90 positivi a Villafrati, 46 a Misilmeri, 11 a Marineo, 10 a Cefalà Diana, 4 a Mezzojuso, due a Ciminna e uno a Godrano. Non risultano contagiati a Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia e Ventimiglia di Sicilia.

Ad oggi risultano questi i contagiati nel distretto di Cefalù: sono 7 i positivi a Campofelice di Roccella, 11 a Lascari e 3 a Cefalù. Non risultano casi invece a Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Pollina e San Mauro Castelverde.

Per quanto riguarda il distretto di Petralia Sottana, risultano 8 casi a Polizzi Generosa, un contagio a Petralia Sottana, mentre sono Covid free Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo e Petralia Soprana.

Nel distretto di Termini Imerese ci sono 14 casi a Montemaggiore Belsito, 13 a Termini Imerese, 4 a Sciara e Cerda, uno a Trabia, Caccamo e Aliminusa. Zero casi invece a Caltavuturo, Scillato e Sclafani Bagni.

Il Covid è meno presente nel distretto di Lercara Friddi. Se a Lercara si contano 7 positivi, infatti, non risultano contagiati ad Alia, Castronovo di Siciia, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo e Vicari.

Nel distretto di Corleone, zero contagi in quattro comuni: Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani e Contessa Entellina. Un contagio rispettivamente a Giuliana e Roccamena, 29 invece a Corleone.

Infine il distretto di Carini: sono 32 i casi di Covid a Carini, 24 a Terrasini, 14 a Cinisi, 3 a Isola delle Femmine e Capaci e uno a Torretta.