“Creiamo la nostra aquila”. Laboratorio didattico del Museo Civico di Castelbuono

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di annunciare l’attività didattica per il mese di maggio “Creiamo la nostra aquila”, che vedrà la partecipazione di Marcella Brancaforte. Illustratrice di volumi e di numerose copertine della casa editrice Edizioni Arianna, docente del corso di Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, è una personalità eclettica che collabora con vari periodici, riviste e giornali e che nei suoi ultimi progetti illustrati esplora e collega le arti che sconfinano, partono e tornano al libro.



Il racconto e le figure del filmato appartengono alla fiaba “L’aquila che suona” raccolta nella collana “Turutun Turutun Turutun. Fiabe di Giuseppe Pitrè” della casa editrice Edizioni Arianna di Geraci Siculo. Il laboratorio sarà su prenotazione per un numero limitato di partecipanti e prevede una diretta zoom in cui l’illustratrice inviterà i bambini a realizzare la propria aquila, simile a quella del racconto, con del materiale appositamente preparato in precedenza. Sarà un’occasione unica per i bambini per divertirsi ed esprimere a colei che ha ideato le illustrazioni ogni tipo di curiosità.

Dopo il primo filmato per il progetto educativo #CuntamiunaStoria, a cura di Martina Scribani, realizzato grazie alla collaborazione con la casa editrice Edizioni Arianna, l’attrice Stefania Sperandeo e l’illustratrice Marcella Brancaforte, il Museo ha l’occasione di offrire ai più piccoli due laboratori tenuti in modalità a distanza direttamente con l’artista delle immagini del testo.

Per la partecipazione al laboratorio creativo è necessario inviare una mail entro il 9 maggio a martina.scribani@outlook.it indicando il proprio nominativo. Sarebbe inoltre propedeutico al laboratorio la lettura del libro “L’aquila che suona” o del video del progetto #CuntamiunaStoria. Il video è diffuso sui canali social del Museo Civico di Castelbuono e sul sito www.museocivico.eu

