Da Piano Zucchi a Piano Battaglia: escursione nel cuore delle Madonie con il CAI

[balarm.it] Piano Zucchi è una località di montagna (1100 m s.l.m.), unica frazione del comune di Isnello nella città di Palermo, in mezzo ad un fitto querceto nel cuore del Parco delle Madonie. Poco distante si trova la stazione sciistica di Piano Battaglia e un laghetto artificiale.

Per gli amanti della natura è in programma, domenica 21 giugno, un’escursione nel cuore del Parco delle Madonie attraverso un facile sentiero che condurrà da Piano Zucchi al Pianoro di Piano Battaglia, camminando tra boschi naturali o impiantati dall’uomo e godendo di panorami affascinanti.

Programma: il raduno dei partecipanti è previsto presso il bar Nobel di Collesano alle ore 9/9.15, per proseguire in macchina fino a Piano Zucchi ex Albergo “La Montagnola”. Successivamente si percorrerà a piedi per Piano Formaggio, Mandria Castiglia, Sorgente del Faggio, Pianoro di Piano Battaglia. Ritorno per lo stesso itinerario.

Equipaggiamento: è obbligatorio l’uso degli scarponi e abbondante riserva idrica (almeno 2 litri). Colazione al sacco.

L’escursione è riservata a un massimo di 10 partecipanti, con possibilità di formare un secondo gruppo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione e il modulo di autocertificazione (da scaricare e consegnare al responsabile dell’attività).