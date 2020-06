Democratici per Castelbuono. “A proposito di autostrade”

Il Movimento Democratici per Castelbuono esprime solidarietà all’Ingegnere Angelo Puccia per la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto, convinti che saprà spiegare la propria posizione, e auspicano e confidano che la Magistratura faccia chiarezza su ogni aspetto delle indagini in corso nel più breve tempo possibile.

Intanto ministri ed assessori si svegliano dal torpore ed accendono i riflettori sulle autostrade siciliane e sulla loro sicurezza: il nostro auspicio è che non sia un interesse legato alla cronaca e della stessa durata dell’interesse dei giornali. Oltre al diritto inviolabile alla sicurezza, sulle autostrade viaggia anche il nostro futuro.

Democratici per Castelbuono