Democratici per Castelbuono. “Fiducia nella Magistratura e auspicio in una rapida conclusione delle indagini”

Finalmente la Magistratura potrà fare luce su vicende che contribuiscono a creare un’aria irrespirabile a Castelbuono, e il Movimento Democratici per Castelbuono è ben felice di queste indagini proprio per mettere la parola fine alle basse e continue insinuazioni di qualche cittadino che, evidentemente, non avendo altri mezzi per confrontarsi con chi è stato scelto dalla maggioranza dei castelbuonesi per la guida del paese, ritiene normale scadere nella continua ricerca della ripicca personale arrivando addirittura a “pedinare” gli amministratori pubblici. Ci chiediamo se questo comportamento sia accettabile.

Come sempre il nostro Movimento ripone totale fiducia nella Magistratura, ed auspica che si arrivi alle conclusioni del procedimento nel più breve tempo possibile.

Finalmente a poter parlare di quei fatti saranno solo i seri e integerrimi organi inquirenti.

Nel frattempo, continuiamo ad impegnarci per il bene comune, fermamente convinti dell’assoluta forza delle nostre intenzioni.

Movimento Democratici per Castelbuono