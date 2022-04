Democratici per Castelbuono. I candidati al Consiglio Comunale e gli Assessori designati

Il Movimento Democratici per Castelbuono ha presentato alla cittadinanza le/i candidate/i al Consiglio comunale e gli Assessori designati, che sosterranno la candidatura a Sindaco di Mario Cicero. Donne e uomini “impegnati, determinati e motivati”, oggi possiamo aggiungere anche “appassionati”.

L’assemblea, in un Centro Sud gremito dagli iscritti e simpatizzanti e da cittadini interessati a comprendere le dinamiche politiche del Movimento che da cinque anni governa Castelbuono, è stata introdotta e presieduta da Anna Lisa Cusimano, assessore uscente che, raccontando l’esperienza politica e amministrativa messa in campo negli ultimi cinque anni, e delineando l’azione programmatica futura – con particolare riferimento al settore dell’inclusione sociale, del welfare e dei servizi per l’infanzia, l’educazione e l’istruzione – ha anche spiegato la sua scelta di non ricandidarsi ma di voler comunque continuare a dare il suo contributo alla futura Amministrazione ed al Movimento, che considera la sua famiglia e comunità politica.

Dopo l’introduzione si è passati alla presentazione degli Assessori designati e dei candidati al Consiglio comunale, le cui esperienze, sensibilità e professionalità sono state illustrate ai cittadini presenti attraverso un intenso, e a tratti emozionante, racconto.

Il Movimento ha lavorato alla costruzione della lista con serietà e responsabilità, secondo il principio dell’eguaglianza e delle pari opportunità (metà donne e metà uomini), e cercando di rappresentare – come nella natura del Movimento stesso – tutto l’articolato tessuto sociale della comunità: professionisti, operai, studenti, impiegati.

Non è sfuggito che non è stato designato il quarto assessore. Infatti, coerentemente alla cultura dell’inclusione, non avendo beceri equilibri da mantenere e non dovendo assecondare accordi di potere, il Movimento sta lavorando su due ipotesi: la prima che vede il recupero di una passata esperienza amministrativa; la seconda che coinvolga una figura tecnico/politica che venga da altri mondi.

Dopo la presentazione sono intervenuti alcuni dei candidati e degli Assessori designati, prima delle conclusioni del candidato Sindaco Mario Cicero che, sottolineando l’importanza del vivere l’impegno politico come impegno sociale – e ringraziando per questo tutti i candidati che si mettono in gioco – ha richiamato il ruolo di quanti giorno dopo giorno, anche senza apparire, con il loro impegno e dedizione contribuiscono all’azione politica e amministrativa a servizio della comunità.

Oggi parte la campagna elettorale dei Democratici per Castelbuono. Nelle prossime settimane si concluderà il lavoro sul programma politico-amministrativo, elaborato attraverso gli incontri pubblici volti a definire l’agenda politica e sociale del paese per i prossimi anni.

Chiediamo alla cittadinanza di dare fiducia ad una proposta politica che è stata costruita con la cultura dell’inclusione, che ha coinvolto Donne e Uomini che provengono da altre esperienze culturali e di partecipazione sociale, che rappresentano, allo stesso tempo, sia la continuità con quanto fatto dall’Amministrazione fino adesso, sia il rinnovamento di un impegno necessario ad assicurare la crescita e lo sviluppo della nostra comunità.



Candidati al Consiglio comunale

Giuseppina Allegra

Mariagrazia Cascio

Maria Enza D’Ippolito

Vincenzo Marguglio

Annamaria Mazzola

Michele Pantano

Rosario Piro

Mauro Piscitello

Andrea Prestianni

Manuela Restivo

Vincenzo Ricotta

Lucia Sapuppo



Assessori designati

Anna Lisa Genchi

Dario Guarcello

Annamaria Mazzola



Grazie Castelbuono.

Movimento Democratici per Castelbuono