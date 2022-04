Democratici per Castelbuono: “Impegnati, determinati e motivati: i candidati”

Sabato 9 aprile, alle 18.00 al Centro Sud, il Movimento Democratici per Castelbuono e il candidato Sindaco Mario Cicero hanno il piacere di presentare alla cittadinanza le/i candidate/i al Consiglio Comunale e gli Assessori designati.

Una presentazione che non è soltanto un atto dovuto, ma soprattutto la meta di un percorso durato diversi mesi all’interno del Movimento per giungere alle proposte che meglio rappresentino, allo stesso tempo, sia la continuità con quanto fatto dalla Amministrazione fino adesso, sia quel cambiamento e quel rinnovamento essenziali per il continuo slancio ed entusiasmo che oggi viene richiesto a chi ha un ruolo di rappresentanza o amministra la cosa pubblica.

Una squadra affiatata di donne e uomini, che condivide l’affermazione del nostro Capo dello Stato Mattarella: “La politica non è un mestiere, richiede scelte complesse e non si fa con i si dice”, che crede la passione politica debba essere passione civile, amore per il proprio paese, senso di giustizia, voglia di migliorare la condizione sociale dei propri conterranei. Candidate e candidati scelti – dopo estenuanti dibattiti – perché persone intelligenti, oneste, dall’eloquio semplice e chiaro, comprensibile a tutti, capaci di affrontare i problemi e con un ideale di giustizia e eguaglianza, e soprattutto di libertà e rispetto. Donne e uomini che desiderano servire il paese senza essere servi di nessuno. Vi aspettiamo.

Movimento Democratici per Castelbuono

Mario Cicero, Coordinatore del Movimento