Democratici per Castelbuono. “Le regole e il futuro: il nuovo Piano Urbanistico Generale”

Un nuovo appuntamento pubblico, già preannunciato, vedrà come protagonista la futura pianificazione dell’intero territorio comunale.

Da sempre vissuta dai cittadini come una “gabbia” di vincoli e divieti, la pianificazione urbanistica può trasformarsi in una seria opportunità di crescita della comunità solo se è essa stessa a dettarne le linee guida e se, come in questo caso, l’Amministrazione intende ascoltare e rendere attuative le indicazioni espresse da chi il territorio lo vive. Un processo, quello della redazione del P.U.G., lungo e complesso ma soprattutto che attiene al modo in cui Castelbuono immagina se stessa nei decenni a venire: dal punto di vista paesaggistico, culturale, economico e sociale.

L’appuntamento su questo tema è per venerdì 18 settembre, alle ore 16.00, presso la saletta al piano terra del complesso monumentale di San Francesco, dove i partecipanti sono invitati a rispettare le regole di distanziamento e di protezione anti-Covid.

Democratici per Castelbuono