Democratici per Castelbuono. Una Assemblea, molte idee e tanto da fare

Il Movimento Democratici per Castelbuono ha convocato una Assemblea Pubblica per domenica 4 dicembre, alle ore 17.00, presso la Sala della Capriate alla Badia, a Castelbuono: l’occasione è provocata dalla necessità di eleggere un/a nuovo/a Presidente, ma i temi sul tavolo sono non solo di stringente attualità, ma anche di evidente matrice “politica”, quella politica che da troppo tempo, ormai, sembra un fantasma evanescente più che la ragione delle azioni dei governi nazionale e regionale. E proprio di questo si parlerà, e i presenti saranno invitati a dibattere, per dipanare le diverse anime che nutrono l’intero orizzonte politico del Movimento stesso, non per mero esercizio teorico, ma per intraprendere un percorso di consapevolezza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, primo dei quali quello per le elezioni europee.

Altro tema all’ordine del giorno è quello dedicato all’area castellana, dove il dibattito si intende focalizzarlo sulle politiche culturali a Castelbuono, quando l’occasione dell’imminente bando per il concorso di idee per la progettazione dell’area più importante e simbolica del paese è insieme occasione di confronto sul ruolo dell’intervento architettonico e sul ruolo dei numerosi investimenti che l’Amministrazione ha fatto e intende fare sulla politica culturale.

L’Assemblea, infine, sarà chiamata a discutere ed approfondire un tema drammaticamente attuale, dove la tragedia non si consuma solo per le troppe vittime dei precari spostamenti in mare, ma anche per l’incredibile miopia – quando non diventa cinismo politico – con cui i governi, italiano ed europei, trattano il tema dell’immigrazione: con l’esempio di un progetto di iniziativa spagnola – “COM.IN. 4.0” – dibatteremo se un’altra strada di accoglienza è possibile.

Il Movimento Democratici per Castelbuono, così, compie l’ennesimo sforzo di ampliamento della propria piattaforma di pensieri ed azioni, certo di offrire alla cittadinanza ancora una volta un luogo di confronto e di approfondimento condivisi e partecipati.