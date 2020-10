Disagi al cimitero nel periodo della commemorazione dei defunti

Riceviamo la segnalazione da un lettore e pubblichiamo di seguito.



I visitatori si ritrovano con fontane a secco, quindi senza acqua soprattutto in questo periodo e non si sa fin quando, si spera che almeno nei giorni di festa ci sia la certezza di opportuni interventi.

Fino ad oggi si è dovuto pensare in anticipo portando con sé acqua da casa, per evitare che piante e fiori restassero al secco visto che nel cimitero non vi è alcuna possibilità di poter riempire una bottiglia.

Per non parlare poi del fatto di creare assembramento come dice il Sindaco, anche se si viene a creare fuori il cancello d’ingresso aspettando il proprio turno per entrare e far visita ai propri cari.