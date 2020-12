Disegna Natale

Ciao bambini, abbiamo bisogno di voi e della vostra fantasia. Abbiamo pensato di realizzare un video per poter augurare a tutti un felice Natale. Sappiamo che molti di voi amano e sanno disegnare. Ecco perchè vi chiediamo di realizzare un disegno a tema natalizio e di inviarcelo. Con tutti i vostri disegni realizzeremo il video che potrete condividere con tutte le persone a cui volete bene. Appena ci invierete il vostro disegno vi manderemo una bellissima pergamena ricordo da poter stampare e conservare gelosamente per sempre. Cosa aspettate? Prendete subito fogli e colori e soprattutto usate il vostro cuore per realizzare il disegno.