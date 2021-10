Disponibile “Il codice etico delle imprese”, di Lorenzo Palumbo

Mentre è tuttora in corso la IV edizione del “Festival delle Filosofie” a Palermo, il nostro Lorenzo Palumbo, presidente di questa incredibile manifestazione che si è già conquistata un posto di assoluto rilievo nel panorama italiano, ha da poco pubblicato un nuovo lavoro dal titolo “Il codice etico delle imprese – Istruzioni per l’uso“.

Il testo, già disponibile presso Edicolè Barreca a Castelbuono e a Palermo presso la libreria Modus Vivendi in via Quintino Sella, le Paoline in corso Vittorio Emanuele e la sede di Banca Etica in via Catania, è da oggi acquistabile anche online, su Amazon.

Nel complimentarci con il prof. Palumbo, riportiamo un estratto dalla IV di copertina:

Il libro è un piccolo manuale, di facile consultazione, destinato a quelle imprese che intendono accogliere la sfida di una trasformazione della propria organizzazione aziendale in senso etico. In un’epoca di transizione ecologica dell’economia, diventa cruciale per un’impresa di qualsivoglia dimensione sapere come si fa ad accumulare non solo capitale economico, ma anche capitale reputazionale, ovvero fiducia da parte dei consumatori, dei fornitori, dei dipendenti e della pubblica amministrazione per rispondere in modo adeguato alle sfide di un mercato sempre più sensibile ai temi ella responsabilità sociale delle imprese e della salvaguardia dell’ambiente. Nel libro l’impresa trova indicazioni concrete e linee di orientamento per disegnare la propria organizzazione in modo armonioso, rispettoso dei diritti degli stakeholder, proprietà compresa. Valori, principi, norme, divieti sono costruiti e ordinati in modo semplice e lineare per potere essere acquisiti nelle metodiche di produzione che, al di là di un’osservanza esteriore per il timore della sanzione, vengono illuminate dalla bellezza dell’azione morale per via di adesione personale.