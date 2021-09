Disponibili le richieste per il servizio scuolabus per la scuola dell’infanzia

I genitori degli alunni delle Scuola dell’Infanzia che vorranno usufruire del Servizio Scuolabus sono invitati a presentare la richiesta brevi manu al protocollo comunale o all’indirizzo pec comune.castelbuono@pec.it, entro il 15 Settembre 2021, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso:

– l’Ufficio Pubblica Istruzione, via S.Anna 25

– sito istituzionale del Comune: www.comune.castelbuono.pa.it .

Si precisa che, considerate le misure per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, l’attivazione del Servizio sarà strettamente connessa alle disposizioni Nazionali e Regionali ed alla conseguente riorganizzazione dell’Istituto Comprensivo F.sco Minà Palumbo.

Si prevede l’attivazione del Servizio da Lunedi 27 Settembre. Si fa presente che, in base al rapporto tra numero posti disponibili e numero di richieste, oltre che per il rispetto delle norme anticovid, potrebbe rendersi necessario effettuare una selezione dei fruitori del servizio anche in base ai criteri/dichiarazioni riportati sul predetto modulo.

Il Resp.le del I Settore L’Assessore

F.to Dott. V. Schillaci

L’Assessore

F.to Anna Lisa Cusimano