Disponibili online le maschere del Veglione 2020 dei “Comu veni si cunta” e “I Figli a Raccamata”

Condividiamo di seguito i video integrali (pubblicati su Youtube) delle maschere presentate durante l’ultimo Veglione, “CVSC10SHOW” dei Comu veni si cunta e “Cu mancia e duna a manciari, campa e fa campari” del gruppo “I Figli a Raccamata”.

“CVSC10SHOW“

I Comi veni si cunta per festeggiare i loro 10 anni di attività presentano la maschera dal titolo “CVSC10SHOW”. Doveva essere “l’urtim cuorpi” il 2019, ma nonostante tutto, l’amore per la satira e per il veglione ci spinge a portare avanti la tradizione.

Componenti:

Simone Sottile

Andrea Prestianni

Gabriele Castiglia

Giovanni Paviera

Roberto Mitra

Roberto Bonomo

Gianmaria Prestigiovanni

“Cu mancia e duna a manciari, campa e fa campari”

Lo spettacolo di satira locale, tenutosi presso il CineTeatro Astra di Castelbuono,in occasione del Veglione Carnevalesco del 2020.

Il gruppo “I Figli a Raccamata” formato dai giovani:

Giuseppe Cicero

Marco Ippolito

Christian Sottile

Giuseppe Sferruzza

Davide Meli

Pietro Biundo