DiVino Festival. “Una XIV edizione in totale sicurezza”

A Castelbuono torna il DiVino Festival. Una XIV edizione particolare per celebrare in totale sicurezza, l’Arte dell’Incontro.

Il Festival dedicato alla cultura enogastronomica d’eccellenza giunge alla suaquattordicesima edizione e ritorna, anche in questi tempi difficili, per tre giorni di importanti ed imperdibili appuntamenti.



“La drammatica emergenza globale non ci ha fermati. Crediamo fortemente nelle potenzialità dei nostri

territori dai quali possiamo e dobbiamo rinascere. Vogliamo assolutamente infondere fiducia partendo

da quel prodotto che rappresenta una parte importante dell’economia nazionale che è stata messa in

ginocchio a causa della pandemia.

Il lavoro delle cantine che esportano il Made in Italy nel mondo non deve fermarsi e quest’anno,

malgrado tutto, vogliamo comunque celebrare e rafforzare il legame con la nostra terra resiliente con

l’auspicio che si possano creare al più presto le condizioni per il ritorno alla normalità”



Dal 31 luglio al 2 agosto il programma, forzatamente ridotto ma di grande qualità, propone, come sempre,

importanti spettacoli serali, prestigiose degustazioni wine & food ed eventi “on line”

Si comincia Venerdì 31 luglio alle 18.00 al Parco delle Rimembranze dove, in totale sicurezza, si terrà la

prima delle degustazioni guidate: “Un Viaggio nell’Oro del Canavese”, Daniele Lucca e Luca Martini

racconteranno l’ Erbaluce di Caluso DOCG, lo storico vitigno “Uno e Trino” della ultracentenaria azienda

vinicola Orsolani di S.Giorgio C.se (TO).

Alle 19.00 in diretta web dai locali Castelbuonesi: COMICWINE, il programma più seguito online, nato

durante il periodo di lockdown, di cui sono protagonisti alcuni tra i più grandi comici nazionali (e preparati

“wine&food lovers”) come Dario Cassini, Claudio Batta e Gianluca Impastato, il sommeiller e Presidente

del DiVino Festival Luca Martini e che propone chiacchere e degustazioni con grandi ospiti del mondo dello

spettacolo, della cultura e dell’enogastronomia nazionale.

Alle 20.00 si torna al Parco delle Rimembranze per la degustazione condotta da Luca Martini

“Vi presento sua maestà il BRUNELLO” in collaborazione con il Consorzio del Brunello di Montalcino. Si

degusteranno varie eccellenti aziende che producono il nettare toscano.

Alle 22.30 si passa in Piazza Castello per lo spettacolo di due grandi protagonisti della comicità nazionale

(Zelig – Colorado – Comedy Central) Dario Cassini e Claudio Batta che ritornano a Castelbuono con un

nuovo spettacolo dal titolo “COMICI & WINE”



Sabato 1 Agosto si ricomincia alle 18.00 al Parco delle Rimembranze con la degustazione di 6 vini di una

importante azienda delle Langhe: Montaribaldi. Daniele Lucca e Luca Martini condurranno “Il Principe di

Langa: Barbaresco”.

Alle 19.00 dai locali di Calstelbuono si replica online “COMICWINE” e alle 20.00 con Luca Martini si ritorna

al Parco per “Il vulcano in un bicchiere” degustazione di 10 aziende in collaborazione con il Consorzio Vini

dell’Etna.

Ci si trasferirà alle 21,30 in Piazza Margherita per incontrare “Il Maledetto Toscano” nel suo Salotto delle

Meditazioni. Stefano Fanticelli e “Vino e Design” proporranno il Sigaro Toscano in abbinamento al Marsala

“Heritage”.

La serata si chiude nella splendida cornice di Piazza Castello alle 22.30 con il concerto di Giovanna d’Angi.

L’ artista siciliana, già protagonista del Festival di Sanremo, è da un decennio una delle stelle nazionali del

musical nei più importanti teatri d’Italia. A Castelbuono proporrà un set voce e pianoforte che promette

grandissime emozioni. Imperdibile!

Domenica 2 agosto alle 11.30 il programma inizia con l’abituale e golosa “Colazione dei Campioni” che

quest’anno propone tre grandi vini italiani in abbinamento con lo street food siciliano: Brunello di

Montalcino vs Etna Rosso vs. Barbaresco!

Ci si ritroverà alle 18.00 al Parco delle Rimembranze con il Consorzio Pantelleria DOC e Val di Noto Strade

del Vino per un viaggio-degustazione tra le Eccellenze Siciliane.

Alle 19.00 puntata finale di COMICWINE con i comici e gli ospiti on line dai locali di Castelbuono.

Alle 20.00, al Parco delle Rimembranze, l’Art director del Festival Daniele Lucca e Pasqualino Fiasconaro

presenteranno “I Gioielli di Sicilia” – Monreale DOC & il Cerasuolo di Vittoria DOCG.

A seguire l’ultima delle degustazioni guidate si terrà alle 21,30 con i vini sperimentali dell’Università di

Palermo “Il Catarratto: flavour e longevità grazie alla selezione di lieviti non-convenzionali” curata dal

Prof. Nicola Francesca.

Chiuderà il Festival alle 22.30 in Piazza Castello il comico Gianluca Impastato, per la prima volta a

Castelbuono. Diventato celebre televisivamente a Colorado insieme al gruppo comico “I Turbolenti” con il

personaggio dell’improbabile enologo “Chicco d’Oliva”, Gianluca è realmente un bravo sommeiller e

wine&food lover. Ci aspettiamo sorprese esilaranti.

Tutte le degustazioni guidate sono a numero chiuso (max 50 partecipanti) ed esclusivamente su

prenotazione tramite il sito internet: www.divinofestival.it/contatti (area visitatori), compilando con i

propri dati la scheda, come da normativa COVID 19.

N.B. Non si terrà quest’anno per le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, il Salone delle Degustazioni al

chiostro di San Francesco, tenere la distanza di sicurezza sarebbe stato impossibile in quel luogo.

Quest’anno non avrà luogo neanche il Premio Internazionale Gusto DiVino/Premio Don Mario Fiasconaro

che viene rinviato al 2021 per le medesime ed ovvie ragioni.

L’Organizzazione del DiVino Festival e la città di Castelbuono, certi del gradimento che riceverà anche

questa XIV edizione (forzatamente e doverosamente ridotta ma ricca di importanti contenuti) vi aspettano

in questa vera e propria “oasi del buongusto” alle porte delle Madonie!

Che Voi siate semplici viaggiatori, appassionati di vino e buona cucina o esperti “gourmand”, alzeremo

insieme i calici per brindare soprattutto “Alla Salute !”.

Due parole che mai come in questo periodo storico, hanno trovato un significato così profondo.

Vi aspettiamo in Sicilia al DiVino Festival di Castelbuono!

Luca Martini – Presidente del DiVino Festival

Daniele Lucca – Dir. Artistico del DiVino Festival