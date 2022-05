Domenica 15 maggio comizio della Costituente in piazza Margherita

Alle 21,15 di domenica 15 maggio, in piazza Margherita si terrà un comizio della Costituente per la Castelbuono di domani in cui parleranno i candidati al Consiglio comunale Maurizio Cascio e Paolo Cicero, e la candidata Sindaco Anna Maria Cangelosi che annuncerà alla cittadinanza i nominativi di tutti i candidati al Consiglio comunale della sua lista e degli assessori designati.

Continuerà inoltre ad illustrare ai castelbuonesi i contenuti del programma elaborato insieme al gruppo che ha espresso la sua candidatura.

Le azioni previste dal programma si ispirano a quattro direttive: il senso di comunità, lo sviluppo economico, il territorio ed il metodo. L’ottica di fondo è la sostenibilità a cui indirizzano i 17 obiettivi dell’Agenda 2030.