Domenica 21 la Consulta Giovanile, in collaborazione con l’ass. Kairòs, organizza la II edizione de “Lo sport che unisce”, in memoria di Davide Fiasconaro

Dopo la prima edizione del 2020, domenica 21 agosto presso il Campetto Totò Spallinotorna l’evento “Lo sport che unisce”, una giornata di sport all’insegna della solidarietà organizzata dalla Consulta Giovanile di Castelbuono in collaborazione con l’associazione Kairòs. La manifestazione quest’anno sarà dedicata al piccolo Davide Fiasconaro.

A partire dalle ore 16 si giocherà un torneo di calcetto a cura della scuola calcio Supergiovane, a cui potranno prendere parte i bambini con età compresa dai 7 ai 12 anni. A seguire dalle ore 18 sarà possibile giocare a calcetto, tennis, pallavolo o partecipare a gare di atletica.

Chi vuole partecipare può iscriversi o iscrivere la propria squadra entro le ore 17 di giorno 20 agosto contattando i numeri riportati sulla locandina. Il torneo di calcetto, tennis e di pallavolo inizieranno alle ore 18, mentre dalle ore 20 inizierà il torneo di basket.

Inoltre, nel corso della manifestazione sportiva, dalle ore 18:30 fino alle ore 20:30, verranno eseguite delle dimostrazioni teorico-pratiche di primo soccorso, realizzate dagli istruttori della Croce Rossa italiana – comitato di Campofelice di Roccella. Si tratta di una importante occasione per divulgare informazioni che possono essere di fondamentale importanza per salvare una vita in situazioni di emergenza.

L’ingresso al campetto da spettatori è gratuito, ciascuno sarà libero di dare il proprio contributo. La quota di partecipazione per giocare invece è di 5 €. L’intero ricavato sarà devoluto all’A.S.L.T.I. (Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili) – “Liberi di crescere” Onlus: un’associazione dei genitori dei bambini affetti da malattie oncologiche curati presso l’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica sita nell’Ospedale Civico di Palermo.

Per questioni di sicurezza si ricorda ai partecipanti di dotarsi di DPI e di compilare il modulo (scaricabile dal seguente link https://docs.google.com/document/d/1x7L07PT4oxuGcb-BY48fDcXy-OFHizneHeSjafA_PgE/edit?usp=sharing) valido per autorizzare a giocare i propri figli con età inferiore agli anni 18.