Domenica 27 giugno grande successo per la Ypsicup 2021 al Tennis Club Castelbuono

Grande successo per la Ypsicup 2021, torneo federale che ha visto la partecipazione di circa 150 giocatrici e giocatori di ben 6 società sportive della provincia di Palermo tra cui Don Orione, Volley Club Leoni, Mauro Sport – di Palermo – e poi Polisportiva Raimondo Lanza di Trabia, Kepha, Cefalù Volley e Ypsivolley.

Domenica 27 giugno presso i campi del Tennis Club Castelbuono sotto l’attenta supervisione del Vice Presidente Nicola Sunseri, con il supporto del Consigliere Territoriale Mary Catalano si sono svolte le Finali Under 12 Maschili e Femminili e il torneo Sand Volley 4X4. Il titolo Territoriale Under 12 Maschile è andato al Club Leoni seconda si è classificata la Polisportiva Raimondo Lanza di Trabia mentre quello Femminile al Don Orione con seconda classificata la Volley Club Leoni. L’Under 14 Sand Volley è stata vinta dall’Ypsyvolley, seconda la Polisportiva Raimondo Lanza di Trabia.

Il comprensorio madonita si conferma importante location per lo sviluppo della pallavolo soprattutto quella dedicata ai più piccoli. Il Presidente del Comitato Provinciale della FIPAV Eduardo Camilleri, intervistato per l’occasione, si è espresso con preoccupazione sull’annosa questione della palestra di Castelbuono che rischia di compromettere definitivamente le attività del Castelbuono nel volley, una situazione che si trascina ormai da anni anche se ha toccato il suo apice questa stagione con il rifiuto da parte dell’istituzione scolastica di concedere la struttura ai ragazzi dell’Ypsivolley che purtroppo non riescono a vedere un futuro roseo. Camilleri si è detto profondamente amareggiato per questa situazione incresciosa che umilia l’intera comunità e potrebbe rappresentare la fine di una delle realtà sportive più attive della provincia, sia come numero di iscritti ma anche come risultati sportivi di ottimo livello, per questo motivo si dice disponibile a mettere in campo tutte le risorse del comitato per aiutare a risolvere la situazione.

Una bellissima giornata di sport e divertimento per tanti ragazzi che dopo un periodo così complicato finalmente si sono potuti rilassare e divertire con la loro passione, un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita di questa manifestazione e all’amministrazione di Castelbuono che l’ha patrocinata.

Roberto Mitra