Domenica 30 giornata di vaccinazioni al campo sportivo in via Mazzini

Si informano i cittadini che Domenica 30 Gennaio dalle ore 10,00 alle ore 17,30 si effettuerà una giornata di vaccinazioni presso il Campo sportivo in Via Mazzini.

Si ringrazia il Commissario ad acta Renato Costa e tutto il suo staff per aver portato “Vaccini in tour” anche a Castelbuono.

Per vaccinarsi è necessario prenotarsi attraverso il seguente link:

https://fiera.asppalermo.org/site/hub/298

Si comunica inoltre che, per gli anziani soli o per chi fosse impossibilitato ad effettuare la prenotazione autonomamente, sarà attivo uno sportello di prenotazione ed assistenza venerdì 28 dalle ore 10,00 alle ore12,30 presso la casa Comunale di Via S. Anna, che si occuperà solo ed esclusivamente delle prenotazioni di giorno 30, grazie alla collaborazione del Riferimento Civico della salute del Comune di Castelbuono e le volontarie del servizio civile.

Considerati i lunghi tempi di attesa legati alla difficoltà logistiche relativamente alla vaccinazione domiciliare, si consiglia ai cittadini che sono in condizione di poter deambulare, di prenotarsi ed aderire a questa giornata di vaccinazione.