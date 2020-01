Domenica 5 Gennaio concerto di Natale al Centro Sud

Il Centro Polis, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha il piacere di invitare la cittadinanza al Concerto di Natale a cura del Coro Polifonico “Giuseppe Mulè”,Domenica 5 gennaio presso il Centro Sud ore 18:30.

IL CORO POLIFONICO “Giuseppe Mulè”, nato in seno all’omonima Associazione Amici della Musica, è composto da circa 40 elementi a quattro voci miste, diretto dal maestro Tonin Tarnaku. Oltre allo scopo più generale di far conoscere brani di polifonia Sacra e Profana, dal Rinascimento ai giorni nostri, al più vasto pubblico, il Coro si propone, attraverso uno studio attento ed assiduo, di partecipare a concorsi e raduni Regionali e Nazionali. Fa parte dell’Associazione Regionale Cori e della FENIARCO, (Ass. Nazionale Cori). Ha al suo attivo una attività quasi trentennale durante la quale ha tenuto numerosi concerti, riscuotendo sempre consensi di critica e di pubblico ed eseguendo brani di G. Allegri, P. L. da Palestrina, T. L. De Victoria di cui ha inciso, insieme ad altre esecuzioni di musiche polifoniche siciliane, un CD dal titolo “ CORALI POLIFONICHE SICILIANE A CAPPELLA”. In varie occasioni si è esibito alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose, ha tenuto concerti in numerose e prestigiose sedi della nostra Regione tra le quali la Cattedrale di Trapani, di Monreale, di Erice, di Palermo e altre.Un momento intenso e ricco di emozioni da vivere nella nostra Castelbuono.