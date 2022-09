Domenica alle ore 18.00 al Centro Sud Peppe Vignieri in scena con La Merce Più Preziosa

Lo spettacolo che vede in scena Peppe Vignieri insieme a Giada Costa, con la regia di Beno Mazzone, prodotto dal teatro Libero di Palermo, aprirà la serie di spettacoli che si succederanno fino al mese di novembre per il progetto “Le città nascoste” che vede coinvolti, oltre al comune di Castelbuono, anche i comuni di Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde.

Domenica alle 18.00 presso il Centro Sud (ingresso gratuito) quindi, andrà in scena La merce più preziosa di Jean-Claude Grumberg, una favola nera struggente e commovente, che racconta la storia di una bambina lanciata dal lucernario di un treno per fame e disperazione, accolta e nutrita da una coppia di taglialegna che non avevano figli da amare.

Per maggiori informazioni inviare una mail a: [email protected]