“Dreaming Alcestis”. Il film promosso dal Museo civico proiettato al British Art Show

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di annunciare che Dreaming Alcestis, ultima opera della pluripremiata artista e regista franco-inglese Beatrice Gibson, approda l’8 Ottobre 2022 al British Art Show, tra gli appuntamenti di arte contemporanea più attesi nel Regno Unito.



Promosso dal Museo Civico di Castelbuono, e realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito dell’Italian Council (2021), il film sarà presentato come video-installazione immersiva in anteprima internazionale al THE BOX di Plymouth all’interno della mostra British Art Show 9 della Hayward Gallery Touring. Nel 2023, il film arriverà in Italia con mostre, installazioni site-specific ed eventi nello spazio di Ordet, Milano, al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma e infine al Museo Civico di Castelbuono (PA).



Il British Art Show 9 di Plymouth esplora questioni come la migrazione, la guarigione, la cura e la forza riparatrice della storia, le strategie di coesione, e la necessità di costruire una nuova idea di futuro. In linea con i macro-temi della mostra, il lavoro di Beatrice Gibson, Dreaming Alcestis, è pensato come narrazione poetica sulla vita e sulla morte in un’epoca segnata da scarsa empatia, solitudine e un progressivo impoverimento materiale ed emotivo.

Tra vita e sogno, l’opera nasce in una Gran Bretagna post-Brexit e prende corpo nel cuore del Mediterraneo, rievocando il mito di Alcesti, per incarnare fragilità e precarietà di una generazione intera in un periodo di caos politico, sociale ed economico.

Dreaming Alcestis, realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (X Edizione 2021) – programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura – è commissionato dal Museo Civico di Castelbuono e dal Southbank Centre. La produzione del film è stata curata da Okta Film.

Il film è accompagnato da un programma pubblico, curato da Maria Rosa Sossai e Beatrice Gibson, promosso dal Museo Civico di Castelbuono con la partecipazione del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione e del Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Palermo, del Centro Polis di Castelbuono e Nuova Orfeo. Nel 2023 sarà pubblicato un libro dedicato al progetto, edito da Lenz Press.